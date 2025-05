L’aéroport international de Newark touché par une second panne informatique en moins de deux semaines

Quelques jours seulement après une première panne, l’aéroport international Newark Liberty (près de New-York) a subi durant près de 90 secondes une nouvelle interruption des communications et du radar. L’incident s’est produit au centre TRACON Zone C de Philadelphie, qui gère l’espace aérien de Newark, et fait suite à une panne similaire survenue le 28 avril dernier, panne que des contrôleurs aériens ont qualifiée de « situation extrêmement dangereuse ». Ces pannées à répétition auraient pour origine une modification opérée en juillet 2024, lorsque les communications radar et radio de Newark ont été redirigées vers Philadelphie via un flux de données unique en provenance de New York. La Federal Aviation Administration (FAA) a depuis annoncé des améliorations, notamment le remplacement de la ligne en cuivre par de la fibre optique, l’ajout de trois nouvelles connexions haut débit, le recrutement de contrôleurs supplémentaires ainsi que le déploiement d’un nouveau système de secours — bien qu’aucun calendrier précis n’ait été communiqué pour cette remise à niveau pourtant essentielle.

Ces pannes récurrentes mettent en lumière le vieillissement de l’infrastructure de la FAA ainsi que le manque de personnel dans le secteur du contrôle aérien (et la gestion de l’actuelle administration Triump n’arrange pas les choses). Bien que la panne du 9 mai n’ait touché qu’un nombre limité de secteurs, cette dernière a aggravé les perturbations d’un aéroport déjà affecté par des travaux sur les pistes, ce qui a entrainé le retard de 300 vols. On notera que plus de 20 % des contrôleurs ont quitté leur poste, un porte-parole syndical ayant précisé que plusieurs contrôleurs ont pris un congé pour raisons médicales en raison du stress provoqué par ces pannes (au moins cinq d’entre eux ont pris un congé de 45 jours).