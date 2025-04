Résultats : IBM a perdu 15 contrats fédéraux à cause du DOGE

Les décisions de l’administration Trump touchent parfois directement les poids lourds de la tech américaine, sans même parler ici des tarifs douaniers. IBM a ainsi vu 15 de ses contrats fédéraux annulés au premier trimestre 2025 en raison des coupes budgétaires initiées par le Department of Government Efficiency (DOGE), ce qui représente près de 100 millions de dollars évaporés. Ces annulations, principalement liées à des réductions d’effectifs et de financement liés à l’USAID, touchent entre 5 % et un peu moins de 10 % de l’activité de conseil d’IBM.

Lors de l’appel aux résultats, le CEO d’IBM Arvind Krishna et le directeur financier James Kavanaugh ont minimisé les effets de ces annulations de contrats à long terme, et ont tous deux rappelés que ces pertes étaient négligeables par rapport au carnet de commandes de 30 milliards de dollars d’IBM, tout en rappelant comme une forme de critique que la majorité des contrats gouvernementaux concernent des services essentiels tels que les prestations pour les anciens combattants, les systèmes de paiement et les processus d’approvisionnement.

Malgré une baisse de 2 % de ses revenus au premier trimestre liée à l’activité de conseil – soit un peu plus de 5 milliards de dollars en moins dans les caisses – IBM reste toutefois confiant concernant son potentiel de croissance, sachant que la firme américaine aurait suffisamment diversifié ses sources de revenus pour ne pas subir les aléas de certaines décisions politiques. sur le Q1, IBM a réalisé un chiffre d’affaires de 14,5 milliards de dollars, en hausse de 1 %, ou de 2 % à taux de change constants. Les bénéfices grimpent à 8 milliards de dollars. Les revenus issus des logiciels sont en hausse de 7 %, (ou de 9 % à taux de change constants), ceux issus des infrastructures sont en baisse de 6 % (ou de 4 % à taux de change constants) et ceux issus du conseil sont en baisse de 2%.