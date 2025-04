Razr 60 Ultra : un leak dévoile la fiche technique (Snapdragon 8 Elite, 512 Go de stockage, etc.)

Motorola se prépare à lancer sur le marché un smartphone pliable haut de gamme baptisé Razr 60 Ultra, un modèle qui apporterait des améliorations majeures par rapport à son prédécesseur. Si l’on en croit une fuite relayée par le site 91Mobiles, le Razr 60 Ultra serait équipé du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’appareil disposerait d’un écran pliable AMOLED de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz (contre 6,9 pouces sur les modèles précédents). L’écran secondaire externe resterait à 4 pouces. Le mobile proposerait également un bloc photo avec deux capteurs de 50 mégapixels, une caméra frontale de 50 mégapixels, ainsi qu’une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide de 68W (soit une belle amélioration encore par rapport aux 4000 mAh du Razr 50 Ultra).

L’image leakée de ce modèle le désigne simplement comme “Razr Ultra,” ce qui laisse penser à un possible changement de nom pour le marché américain où des modèles similaires avaient été commercialisés sous le nom de Razr+. Avec Android 15 installé d’office, un bouton latéral supplémentaire et un capteur d’empreintes digitales, le Razr 60 Ultra pourrait en tout cas s’imposer comme un sérieux concurrent face aux autres modèles pliables, notamment la gamme Galaxy Z Flip de Samsung. Le lancement officiel de la nouvelle gamme Razr est prévu pour le 24 avril prochain. A noter que la gamme complète comprendrait trois nouveaux modèles.