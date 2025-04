Une voiture de course électrique est parvenue à rouler… à l’envers !

Les jeux vidéo de course ne manquent pas de séquences où il est possible de faire rouler son véhicule à l’envers sur un circuit en looping ou sphérique, et jusqu’ici, cet « exploit » s’arrêtait aux mondes numériques et virtuels (ahhh, le Wipeout du PSVR…). La McMurtry Spéirling Pure VP1 de la startup britannique McMurtry Automotive vient enfin de passer du virtuel ou réel : placé à l’envers sur une plateforme rotative, le véhicule électrique conçu pour la course parvient à ne pas décrocher et arrive même à avancer sur quelques dizaines de centimètres, ce qui est tout simplement du jamais vu.

Cette prouesse s’appuie évidemment sur l’effet de sol, mais ce dernier ne serait pas suffisant pour maintenir à l’envers un véhicule de ce poids. La Spéirling Pure VP1 est donc dotée d’une turbine ultra-puissante capable de générer jusqu’à 2 000 kilos de déportance, ce qui lui permet d’adhérer même en position inversée. Ce système est aussi ce qui lui a permis de battre le record de vitesse sur la piste d’essai de Top Gear avec un chrono de 55,9 secondes, surpassant même une Formule 1 de 2004. La société McMurtry estime qu’une conduite prolongée tête en bas serait tout à fait possible avec une piste adaptée, un rêve que partage également le pilote britannique Scott Mansell : ce dernier cherche actuellement des fonds pour construire un circuit spécialement conçu à cet effet.