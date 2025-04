Star Wars Zero Company : un nouveau jeu vidéo est annoncé

Star Wars Zero Company est le nom du nouveau jeu vidéo dans l’univers de la saga créée par George Lucas. Les détails sont légers pour le moment, mais plusieurs informations seront dévoilées lors de la Star Wars Celebration qui débutera le 19 avril.

Bit Reactor, un studio dont les membres ont participé à la création d’autres jeux de stratégie tels que XCOM et Civilization, s’occupe du développement du jeu aux côtés de Respawn Entertainment (Electronic Arts) et Lucasfilm Games (Disney). On ne sait pas encore quand Star Wars Zero Company sera disponible, mais il est précisé que le titre sera jouable sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il n’y a pas de mention pour la Nintendo Switch 2.

Star Wars Zero Company est « un jeu de tactique au tour par tour à un seul joueur » selon la brève description communiquée pour l’instant sur le site d’Electronic Arts. Il va falloir attendre encore quelques jours pour en savoir un peu plus à son sujet.

Zero Company est l’un des trois jeux Star Wars sur lesquels Respawn a déclaré travailler en janvier 2022. L’un de ces jeux était Star Wars Jedi : Survivor, la suite de Jedi : Fallen Order qui est sortie en 2023. Le troisième sera un « tout nouveau » FPS.