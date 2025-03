L’Utah va obliger les boutiques applicatives à vérifier l’âge des utilisateurs

L’Utah est donc devenu le premier État américain à adopter une loi obligeant les magasins d’applications à vérifier l’âge de leurs utilisateurs, après la signature par le gouverneur Spencer Cox de l’« App Store Accountability Act ». Selon cette nouvelle loi, les individus désirant accéder à ces boutiques devront avoir 18 ans ou plus pour créer un compte sur ces magasins d’application (App Store, Play Store, Microsoft Store, Steam, etc.). Les mineurs devront lier leur compte à celui d’un parent ou tuteur, qui pourra ainsi approuver (ou pas) le téléchargement de telle ou telle application/jeu. Le sénateur républicain Todd Weiler, auteur du projet, affirme que cette législation vise à protéger les enfants et adolescents en ligne. Des entreprises comme Meta, Snap et X ont rapidement salué la mise en place de cette loi, estimant qu’elle donne plus de contrôle aux parents et évite aux utilisateurs de saisir plusieurs fois leurs données personnelles sur différentes applications.

Cette nouvelle loi suscite néanmoins des inquiétudes en matière de respect de la vie privée, les systèmes de vérification de l’âge n’étant pas exempts de tout reproches. Google de son côté s’est opposé à la loi et avait même demandé au gouverneur de l’État d’y opposer son veto. Des groupes de défense de la vie privée numérique mettent aussi en garde contre les risques liés à la collecte de données personnelles sensibles. La loi doit entrer en vigueur le 7 mai, mais pourrait d’ici là faire l’objet de recours juridiques, comme cela a été le cas pour des lois similaires votées dans d’autres États.