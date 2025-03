Joby Aviation et Virgin Atlantic en partenariat pour un service de taxis volants (eVTOL) au Royaume-Uni

Joby Aviation étend sa présence mondiale en s’associant à Virgin Atlantic afin de lancer un service de taxis aériens électriques au Royaume-Uni, son septième marché cible. Bien que la startup n’ait pas encore annoncé de date de lancement précise, ce service suivra les déploiements déjà prévus aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Joby prévoit de commencer les tests à Dubaï fin 2024 ou début 2025 et vise également un lancement aux États-Unis à New York ou Los Angeles, bien que ce calendrier puisse être retardé en raison des certifications en cours avec la FAA. L’entreprise cherche à obtenir une validation réglementaire au Royaume-Uni depuis juillet 2022 et doit encore obtenir des certifications supplémentaires avant d’y démarrer ses opérations. Virgin Atlantic sera le partenaire exclusif de distribution aérienne de Joby au Royaume-Uni.

Dans le cadre de ce partenariat, les eVTOLs de Joby opéreront initialement à partir des hubs de Virgin Atlantic situés sur les aéroports de Londres Heathrow et de Manchester, les clients ayant la possibilité de réserver leurs vols via l’application et le site Web de Virgin. A terme, le service proposera un réseau de sites d’atterrissage à travers tout le Royaume-Uni, à l’image de l’accord passé entre Joby et Delta Airlines aux États-Unis. Contrairement à l’accord signé avec Delta, Virgin n’a pas investi financièrement dans Joby, mais apportera son soutien en matière de marketing, de coordination réglementaire et de développement des infrastructures.

Les aéronefs de Joby sont conçus pour transporter un pilote et quatre passagers à une vitesse allant jusqu’à 320 km/h. Ces engins pourraient considérablement réduire le temps de trajet entre les grandes villes, à condition bien sûr que la réglementation suive. Joby poursuit activement sa vision de la mobilité aérienne urbaine dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et l’Australie.