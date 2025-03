Offrez à votre Mac un grand ménage de printemps avec Mac Washing Machine X9

Le printemps est l’occasion parfaite pour entreprendre un grand ménage, y compris sur votre Mac. Pour vous épauler, rien de mieux qu’un outil complet comme Mac Washing Machine X9, l’un des logiciels phares de la suite Intego.

Bien que les Mac soient reconnus pour leur fiabilité et qu’ils nécessitent peu d’entretien, ils peuvent tout de même accumuler des fichiers inutiles et perdre en rapidité au fil du temps. Si vous constatez un manque de réactivité, c’est probablement le bon moment pour adopter une solution efficace et retrouver des performances optimales.

Avec Mac Washing Machine X9, vous pouvez supprimer aisément les fichiers superflus, repérer et effacer les doublons, ainsi qu’organiser intelligemment vos dossiers. En ce moment, son tarif est réduit à 19,99 € au lieu de 49,99 €, une offre intéressante à saisir.

Faites place nette sur votre Mac

Au fil du temps, des éléments inutiles se cumulent : caches, fichiers linguistiques non utilisés ou autres données obsolètes. Pour libérer de l’espace et fluidifier votre Mac, Mac Washing Machine X9 les identifie et les supprime automatiquement.

Débarrassez-vous des doublons

Votre Mac contient certainement des doublons sans que vous le sachiez : documents, photos ou vidéos stockés plusieurs fois. Mac Washing Machine X9 les détecte et les efface en un clic, libérant ainsi de l’espace pour vos fichiers essentiels.

Organisez vos dossiers efficacement

Si votre Mac est devenu un véritable capharnaüm numérique, Mac Washing Machine X9 peut y remédier en classant automatiquement vos documents. L’outil affiche également les applications que vous utilisez le plus ou le moins, afin d’optimiser la disposition de votre Dock.

Un outil performant à tarif réduit

Actuellement, Mac Washing Machine X9 est proposé à 19,99 €

au lieu de 49,99 € pour la première année, un coût deux fois moins élevé que CleanMyMac. Il est compatible avec Mac OS X 10.13 jusqu’à macOS Sequoia, et prend en charge les Mac équipés de la puce M2. Le logiciel inclut en outre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Pour une protection encore plus complète, vous pouvez choisir le pack Intego Mac Premium Bundle, qui réunit notamment Washing Machine, un antivirus (VirusBarrier), un pare-feu, un VPN, une solution de sauvegarde et un contrôle parental, pour seulement 34,99 €.

Profitez de cette opportunité pour donner un second souffle à votre Mac !

👉Mac Washing Machine est à 19,99 €, j’en profite !

[Sponso]