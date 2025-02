En 2024, les États-Unis ont produit plus d’émissions carbone qu’en 2023 à cause de l’électrification par Gaz naturel

Les États-Unis ont investi un montant record de 338 milliards de dollars dans la transition énergétique en 2024, et principalement dans l’énergie solaire qui a connu une augmentation record de 49 gigawatts de capacité. La contribution combinée de l’énergie solaire et éolienne représente désormais près d’un quart de la demande électrique et près de 10 % de la consommation totale d’énergie. Malgré ces efforts, l’augmentation de la demande en gaz naturel, tirée par l’industrie et les centrales électriques, a entraîné une hausse de 0,5 % des émissions de carbone sur le territoire américain. Si le bilan n’est pas bon pour 2024, il faut tout de même noter que les États-Unis ont réduit leurs émissions de carbone de près de 16 % depuis 2005, une progression qui pourrait malheureusement être freinée par l’administration Trump, le nouveau président américain étant en total désaccord avec les conclusions du GIEC concernant le réchauffement climatique.

Une centrale au gaz aux États-Unis

Au plan mondial, une augmentation significative de la demande en électricité reste le scénario le plus probable, en partie (non négligeable) à cause de la croissance extrêmement rapide de l’IA qui nécessite la construction de toujours plus de centres de données et de serveurs de cloud. Dans ce contexte, les GAFAM comme Microsoft, Google et Amazon ont décidé d’investir à la fois dans l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables afin de faire face à ces besoins électriques croissants. Toute les solutions moins « énergivores » sont envisagées, comme la mise en place de mesures d’optimisation au sein des centres de données (avec par exemple la planification des tâches de calcul pendant les heures creuses). On notera enfin que bien que les États-Unis fassent des progrès dans la transition énergétique, leurs investissements dans ce domaine restent très inférieurs à ceux de la Chine.