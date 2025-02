Elden Ring Nightreign a maintenant une date de sortie

La date de sortie d’Elden Ring Nightreign, le spin-off attendu de l’univers d’Elden Ring, a été dévoilée. Le jeu, développé par FromSoftware, sera disponible le 30 mai 2025 sur PS4, PS5, Xbox Series X/S et PC (Steam).

Annoncé lors des Game Awards 2024, Elden Ring Nightreign est un jeu coopératif en ligne où trois joueurs doivent unir leurs forces pour survivre dans un environnement impitoyable. Le gameplay repose sur un cycle de trois jours, durant lequel les joueurs devront explorer une carte générée de manière aléatoire, tout en affrontant des événements imprévisibles. Un incendie bleu se rapproche peu à peu, menaçant de les engloutir avant un affrontement final contre un boss.

Le jeu se distingue par sa structure unique : après avoir survécu à deux combats de boss de nuit, les joueurs devront se préparer à affronter l’un des huit Nightlords, des ennemis redoutables. Selon l’éditeur Bandai Namco, certains des boss proviendront directement des précédents titres Dark Souls, tandis qu’un marécage empoisonné figure parmi les zones qui se modifient aléatoirement.

Bien qu’Elden Ring Nightreign soit conçu pour trois joueurs, il existe bien un mode pour jouer en solo (en mode hors ligne) ou bien rejoindre d’autres joueurs en ligne pour former une équipe. Une bêta ouverte permettra aux joueurs d’essayer le jeu dès ce week-end, du 14 au 17 février, avec des sessions de trois heures. Cette bêta proposera quatre des huit héros jouables, chacun ayant des compétences uniques : Wylder (polyvalent), The Guardian (tank), The Recluse (mage) et The Duchess (voleur).