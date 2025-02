Sonos licencie 200 employés suite au fiasco de son app

C’était à craindre : si l’on en croit Bloomberg, Sonos va licencier 200 employés dans le cadre d’une réorganisation de ses équipes produits (soit 12% de ses effectifs), des suppressions de postes probablement liées à l’énorme échec du redesign de sa nouvelle application. Lancée au mois de mai 2024, l’app affiche un nombre important de bugs, empêchant de nombreux utilisateurs d’effectuer la synchronisation avec leurs enceintes Sonos. Face à la fronde et au risque de détériorer encore plus une image de marque jusqu’ici sans tâches, Sonos avait alors pris la décision de suspendre temporairement le développement de nouveaux produits pour jeter toutes ses forces dans les corrections et améliorations nécessaires de l’app.

Il aura fallu des mois avant que l’app ne soit à nouveau utilisable (mais avec encore de nombreux bugs), si bien que l’image de marque de Sonos en a pris un méchant coup. Le CEO de Sonos, Patrick Spence, a fini par présenter sa démission en début d’année, remplacé par Tom Conrad, CEO par intérim. L’annonce du plan de licenciement prouve que la crise est encore loin d’être terminée chez le fabricant. L’année 2025 sera charnière, et il faudra sans doute que Sonos dévoile de nouveaux produits parfaitement finis pour rassurer sa base de clientèle.