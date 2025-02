Comprendre la technologie SSD et le NVMe

Si nous utilisons toutes et tous des disques durs sur nos ordinateurs, peu d’entre nous avons réellement connaissance du mode de fonctionnement de ces derniers. Et pourtant, en fonction de vos usages et de vos besoins, vous ne devriez pas forcément vous tourner vers le même matériel.

En effet, en faisant quelques recherches, vous avez sans doute pu remarquer que les disques durs SSD (Solid-State Drive) prenaient de plus en place par rapport aux autres types de disques durs. On parle également de la technologie NVMe (Non-Volatile Memory Express), directement liée aux disques durs SSD, mais de quoi s’agit-il plus exactement ? Faisons le point sur ces technologies et leurs impacts…

SSD, NVMe : de quoi s’agit-il ?

En tant que novice dans le milieu informatique, vous ne savez peut être pas exactement ce qui peut caractériser un disque dur SSD et la technologie NVMe.

Concrètement, un disque dur SSD est un disque dur qui utilise de la mémoire « flash » pour stocker vos fichiers de manière plus rapide. A l’inverse des disques durs HDD, ils n’ont pas de pièce mécanique, les rendant encore plus résistants aux chocs et plus silencieux. Vous trouverez les divers modèles de disques SSD sur des sites de vente en ligne spécialisés dans les produits informatiques.

Le NVMe est, quant à lui, un protocole de communication spécialement conçu pour les disques durs SSD. Contrairement au protocole SATA utilisé par les disques durs SSD traditionnels, le protocole NVMe exploite pleinement les performances de ces disques durs. Concrètement, cela vous permet des vitesses de lecture et d’écriture beaucoup plus élevées, avec une latence réduite.

Comment le protocole NVMe bouleverse les disques durs SSD ?

Bien que certains voient le protocole NVMe comme une simple amélioration du matériel informatique actuel, ce protocole est aussi perçu comme une véritable révolution chez certains utilisateurs. Et pour cause, celui-ci offre de nombreux avantages qui bouleversent les usages des disques durs SSD :

Une utilisation de l’interface PCIe

En premier lieu, le protocole NVMe a l’avantage d’utiliser l’interface PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), un standard de connexion qui relie directement des composants internes à la carte mère d’un ordinateur. Cela permet d’apporter une bande passante et un débit de données bien plus grands.

Une optimisation des IOPS

Ce protocole est aussi très apprécié pour son optimisation des IOPS, c’est à dire des entrées et sorties traitées par seconde. Si cela peut paraître très anecdotique pour certains usages, l’impact est très significatif si vous vous servez de votre disque dur SSD pour traiter de grandes bases de données ou des volumes de données massifs.

Une consommation énergétique réduite

Avec cette technologie, les disques durs SSD consomment moins d’énergie, ce qui est un avantage de taille face aux nombreux enjeux écologiques actuels, comme le souligne la WWF. Par ailleurs, c’est aussi un très bon moyen pour vous de réaliser des économies sur votre facture d’énergie, surtout si vous avez un usage très intensif et quotidien de votre ordinateur.

Une compatibilité très avancée

Même si la plupart des composants d’ordinateurs sont compatibles les uns avec les autres, ce n’est pas toujours le cas quand une innovation arrive sur un marché. Dans le cas du protocole NME, d’exploiter les architectures multi-coeurs modernes, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances.