[CES 2025] Ce robot-tortue permet de surveiller la qualité de l’eau

Beatbot, une société spécialisée dans les robots nettoyeurs de piscines, a dévoilé lors du CES 2025 son concept RoboTurtle, un robot solaire en forme de tortue marine conçu pour naviguer et surveiller la qualité de l’eau. Le RoboTurtle est certes encore au stade conceptuel, mais l’objectif de Beatbot à terme est bien de s’inscrire dans les nouveaux « défis écologiques », au delà du coeur de métier de la société. Inspiré de la biomimétique, ce robot en forme de tortue a donc pour objectif de récupérer des données cruciales grâce à ses nombreux capteurs embarqués. Beatbot envisage RoboTurtle comme un outil destiné principalement aux spécialistes de la conservation naturelle, aux scientifiques et aux secouristes, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et à la sécurisation des ressources en eau partout sur la planète.

Dans l’optique où ce concept passerait au stade industriel, le RoboTurtle pourrait surveiller les conditions de l’eau lors de marées noires, évaluer les dégâts causés par certaines catastrophes et ou bien encore assurer le suivi des espèces en danger dans leur habitat naturel. L’ambition semble claire, mais dans l’immédiat Beatbot annonce qu’il continuera de se concentrer sur ses produits commerciaux, à l’instar de son nouveau robot nettoyeur de piscines avec station d’accueil. Il ne reste plus qu’à espérer que la startup fasse réellement les efforts nécessaires pour faire aboutir son RoboTurtle, sans quoi ce dernier s’inscrira dans la longue liste des concepts/prototypes mis au point spécifiquement pour le CES et pour attirer les feux médiatiques…