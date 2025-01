Ces souris portent des micro-casques VR… mais c’est pour la bonne cause

Des chercheurs en neurobiologie de l’université Cornell ont mis au point un outil innovant baptisé MouseGoggles, mais l’affaire est très sérieuse puisqu’il s’agit de mieux étudier la maladie d’Alzheimer. Ce casque de réalité virtuelle miniature, fabriqué à partir de composants courants comme des écrans de montres connectées et des lentilles Fresnel, permet de suivre les mouvements oculaires et les changements de taille des pupilles des rongeurs. Avec un champ de vision de 230 degrés horizontalement et 140 degrés verticalement et un affichage d’images stéréoscopiques à 80 images par seconde, ce micro-casque plonge les souris dans un environnement virtuel tout en leur permettant de se déplacer sur une sphère servant de tapis de course.

Le MouseGoggles a été conçu pour aider à comprendre les réductions inexpliquées du flux sanguin cérébral observées chez les souris atteintes d’Alzheimer, un phénomène lié à des altérations de la mémoire. Grâce à ce casque et à une technique d’imagerie par fluorescence, les chercheurs peuvent ainsi observer les flux sanguins dans le cerveau des souris pendant que ces dernières évoluent dans le monde virtuel.

Contrairement aux méthodes précédentes, comme l’utilisation d’écrans ou de projecteurs, ce dispositif immersif provoque des réactions réalistes (par exemple une réponse de surprise face à la simulation d’un prédateur). C’est également le premier casque à intégrer à la fois le suivi des yeux et la pupillométrie, offrant ainsi des capacités d’analyse plus avancées que les systèmes similaires développés auparavant.