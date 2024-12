Noël : la revente des cadeaux atteint un record, avec les produits tech en tête

La revente de cadeaux de Noël est devenue une pratique courante en France, et cette année encore, elle bat des records. Selon les données d’eBay, pas moins de 340 000 nouvelles annonces ont été publiées dès le matin du 25 décembre 2024. Un chiffre déjà en hausse par rapport à l’an dernier, où 300 000 annonces avaient été enregistrées le même jour.

Un record pour la revente des cadeaux de Noël

L’ampleur de cette tendance ne devrait pas faiblir. eBay a indiqué qu’environ 600 000 annonces ont été mises en ligne entre le 25 et le 26 décembre. Le site s’attend à trois millions d’annonces d’ici le 3 janvier 2025.

Les produits les plus revendus ? Les objets high-tech, notamment les enceintes connectées, les robots aspirateurs et les traqueurs de fitness, qui semblent répondre aux nouvelles résolutions de début d’année. Il y a également les jeux vidéo. Les jouets, tels que Barbie, Lego ou Playmobil, ainsi que les livres ou les cartes à collectionner, figurent aussi parmi les articles les plus recherchés.

Cette pratique de revente connaît un véritable engouement, notamment chez les jeunes générations. D’après un baromètre publié par Kantar pour eBay, 44% des Français ont déjà revendu un cadeau, un chiffre qui grimpe à 57% chez les 25-34 ans. Un phénomène qui s’explique en partie par une volonté d’adopter une consommation plus responsable. Sarah Tayeb, directrice générale d’eBay France, souligne que cette tendance est de plus en plus acceptée, car elle encourage la circularité des biens.

Les raisons de revendre un cadeau varient. Si l’inflation a poussé certains à faire preuve de pragmatisme ces dernières années, 2024 semble marquer un retour à un échange plus personnel : revendre un objet non désiré pour acquérir celui qui fera vraiment plaisir. En moyenne, les revendeurs espèrent récupérer 48 euros, et 58 euros pour les jeunes générations.