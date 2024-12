Steam a ajouté près de 19 000 jeux en 2024, un record

2024 a été une grosse année au niveau de Steam où il y a eu près de 19 000 jeux ajoutés. Le nombre exact est 18 813. Il s’agit d’un nouveau record, le précédent étant l’année dernière avec 14 311 titres.

L’information n’est pas publiée par Steam ou Valve, mais par SteamDB. C’est une plateforme indépendante qui centralise une multitude d’informations et de statistiques sur les jeux disponibles sur Steam.

Dans le détail, il y a eu 18 831 jeux, dont 14 918 « jeux limités ». Ce type de titres ont l’option « Fonctionnalités de profil limitées » en place. SteamDB explique : « Steam active automatiquement les fonctions de personnalisation du profil lorsque les jeux atteignent certains indicateurs de joueurs et de ventes qui permettent de s’assurer qu’un nombre raisonnable de clients sont engagés dans le jeu ».

Si l’on retire les jeux limités, il y a eu 3 946 jeux sur Steam en 2024 contre 3 869 l’année dernière. Les jeux limités ont commencé à faire leur apparition en 2018.

Almost 19,000 games were released on Steam in 2024. Up from 14k in the previous year. pic.twitter.com/tLDQWOos7g

— SteamDB (@SteamDB) December 24, 2024