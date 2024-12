Le Brésil décide d’interdire les téléphones portables dans les écoles

Les élèves au Brésil n’auront bientôt plus le droit d’utiliser leur téléphone portable à l’école, après l’adoption d’une loi par le Congrès qui entend sensibiliser les jeunes aux effets néfastes des écrans. Une loi similaire a été décidée en France.

Des députés, des parents d’élèves et le gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva militent pour des restrictions sur l’utilisation des téléphones portables dans les établissements du primaire et du secondaire. Plus de la moitié des enfants brésiliens de 10 à 13 ans possèdent un téléphone portable. Cette proportion atteint 87,6% chez les adolescents de 14 à 17 ans.

Selon les données du Comité brésilien directeur sur Internet, près des deux tiers des écoles du pays restreignent l’utilisation des appareils mobiles de leur propre chef, mais 28% seulement interdisent totalement leur utilisation.

Plus de portables dans les écoles au Brésil

La loi, qui concerne les élèves de 4 à 17 ans, a été approuvée par le Sénat et doit désormais passer par le président Lula pour être promulguée. Afin de « préserver la santé mentale, physique et psychologique des enfants et des adolescents », les téléphones portables seront interdits dans les écoles, à la fois dans les salles de classe et pendant les pauses, selon le texte.

La loi autorise exceptionnellement l’utilisation de dispositifs électroniques à des fins pédagogiques ou pour des raisons d’accessibilité.

L’interdiction des téléphones portables dans les écoles est soutenue par 82% des parents brésiliens, selon un sondage réalisé en octobre par l’Institut Locomotiva y QuestionPro. Le ministre brésilien de l’Éducation, Camilo Santana, s’est aussi prononcé en faveur d’une « limitation » des appareils mobiles dans les écoles. « Des expériences menées dans le monde entier ont montré que leur utilisation dans les salles de classe était à l’origine d’un déficit d’attention », a mis en avant Camilo Santana en novembre. « Le téléphone portable a mis fin à la socialisation des gens. Il doit y avoir une limite », a-t-il ajouté.

« L’interdiction des téléphones portables dans les écoles améliore les résultats scolaires, en particulier pour les élèves en difficulté », avait relevé l’Unesco dans un rapport publié en 2023. Mais en même temps, « protéger les élèves des technologies nouvelles et innovantes peut les désavantager ». Selon l’Unesco, moins d’un quart des pays disposent de lois ou de politiques interdisant les téléphones portables à l’école.