Kaamelott : Alexandre Astier annonce la date du second volet

Après un premier opus (2021) réussi quoique très perfectible (preuve que la maitrise du format cinéma n’est pas la même chose que de gérer une série), Kaamelott, le film, s’apprête à retourner dans les salles. Alexandre Astier vient en effet d’annoncer la date du seconde volet de sa trilogie, qui sera donc visible dans toutes les bonnes salles de ciné le 22 octobre 2025. On apprend aussi que le tournage de ce second volet « s’achève bientôt », après quoi le métrage passera au stade de la postproduction. L’autre grosse information, c’est que ce second film sera lui-même découpé en deux parties, et évidemment il n’y a pas encore de date pour la seconde partie du second volet (vous suivez ?).

Un petit message en passant depuis le tournage de Kaamelott – Deuxième Volet [parties 1 & 2] qui s’achève bientôt. Rendez-vous le 22 octobre 2025 en salles pour le premier des deux films. Bisou. Photos : Achille de San Nicolas / Regular#KaamelottDeuxiemeVolet #KV2 pic.twitter.com/bdYhWvLrv5 — Kaamelott officiel (@Kaamelott_tweet) December 18, 2024

L’annonce de la date s’accompagne de deux photos du film… dont la tonalité apparait nettement plus sombre que celle de la série. Rien n’a filtré concernant le scénario de second opus en deux parties, mais l’on sait au moins que le casting est reconduit en grande partie (Anne Girouard, Lionnel Astier, Franck Pitiot, Joëlle Sevilla, etc.). Kaamelott va t-il renouer avec le mordant et la verve inimitable d’Astier ? On veut y croire ! Jusque là, patience, qui comme chacun sait « est un plat qui se mange sans sauce ».