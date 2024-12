DJI s’apprêterait à lancer un mini-drone pliable

DJI se préparerait à lancer un nouveau mini-drone pliable baptisé DJI Flip, un appareil qui pourrait être un successeur logique de la gamme DJI Mini. Une vidéo divulguée par le leaker @JasperEllens montre un design compact et réellement « de poche » qui rappelle le HoverAir X1 ainsi qu’une caméra de type point-and-shoot. Peu de détails ont émergé, mais un dépôt auprès de la FCC suggère que le Flip sera équipé d’une batterie de 3 110 mAh, de capteurs d’évitement d’obstacles épaulés par un Lidar et du système de transmission OcuSync 4 (O4) compatible avec les derniers contrôleurs de DJI.

Breaking: Thanks to my friend YueYue this is the worlds first view of the #DJIFLIP. The Flip will be the next gen #foldable DJI drone (video). If you were waiting on a Mini 5. This is it. It will have O4 and probably LiDAR. Prop guards are like FPV carbon fiber. Cheers! Jasper pic.twitter.com/uhumLWXLup

— Jasper Ellens | X27 (@JasperEllens) December 1, 2024