Elon Musk est devenu l’homme le plus riche de l’ère industrielle (oui mais …)

Pa sûr que l’on doive s’en réjouir, mais il faut bien faire passer l’info : Elon Musk est devenu hier soir l’homme le plus riche de la période industrielle. Avec une fortune estimée à 348 milliards de dollars, le nouveau collaborateur de Trump se hisse loin devant les autres « blindés » de notre temps : Jeff Bezos (219 milliards de dollars), Larry Ellison (206 milliards de dollars), Mark Zuckerberg (198 milliards de dollars) et le Français Bernard Arnault (168 milliards de dollars). sont loin, très loin derrière. Il est à noter qu’une grande part de cette fortune est boursière, et donc virtuellement conditionnée à la vente des actions détenues par Musk. Tant que ce dernier ne vend pas ses actions, ces centaines de milliards de dollars ne sont pas exploitables comme une monnaie courante, ce qui est trés différent des fortunes bel et bien physiques détenues par certains rois et empereurs de l’histoire, ou plus récemment les magnats du début de l’ère industrielle, entre le 19ème et le 20ème siècle, dont la fortune était bien évaluée en dollars sonnant et trébuchant.

Ces 348 milliards, Elon Musk les a atteint grâce à une envolée spectaculaire de l’action Tesla ces derniers jours, envolée qui suit elle-même la promotion de Musk dans l’administration de Donald Trump. En quelques heures, le patrimoine boursier d’Elon Musk s’est ainsi enrichit de 26 milliards de dollars supplémentaires, de quoi dépasser les plus de 300 milliards de dollars estimés d’Andrew Carneggie, le magnat de l’acier mort en 1919. La fortune de Musk reste cependant très en deçà des richesses pharaoniques de Mansa Musa, empereur du Mali entre 1312 et 1337, qui possédait alors l’essentiel des réserves d’or et de sel de la planète à l’époque, et dont le niveau de fortune réactualisé serait de plusieurs milliers de milliards de dollars actuels. On pourrait en dire autant de l’empereur Auguste dont la fortune passée est désormais estimée à 4600 milliards de dollars.