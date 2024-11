Max se prépare à lutter contre le partage de mots de passe

Max, anciennement HBO Max, se prépare à aborder le partage de mots de passe plus agressivement. Warner Bros. Discovery, la société mère de Max, a annoncé lors d’un appel à résultats pour le troisième trimestre, un durcissement de la lutte contre le partage de mots de passe au cours des prochains mois, d’abord en utilisant des « messages très doux » afin d’encourager les utilisateurs à payer leurs propres abonnements.

Gunnar Wiedenfels, le directeur financier de Warner Bros. Discovery, a laissé entendre que ces envois de message s’intensifieront en 2025, soulignant au passage que le partage des mots de passe contribue à augmenter les coûts d’abonnement pour tout le monde.

Malgré l’annonce de près de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires et de 7,2 millions de nouveaux abonnés au dernier trimestre, soit la plus forte augmentation d’abonnés de l’histoire de la plateforme, Warner Bros. Discovery estime donc qu’il peut encore « gratter » quelques abonnés supplémentaires en se montrant un peu moins coulant sur les « petits arrangements entre utilisateurs ». Max ne ferait pas pire sur ce point que ses concurrents directs que sont Netflix et Disney+, ces derniers ayant eux aussi augmenté leurs tarifs depuis le début de l’année.

Wiedenfels a également fait allusion de possibles hausses supplémentaires des prix, justifiant par avance ces dernières en décrivant Max comme un service premium. Pour rappel, la plateforme a déjà augmenté ses abonnements à deux reprises au cours de l’année écoulée.