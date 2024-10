Interstella 5555 : l’anime culte des Daft Punk retourne dans les salles de cinéma

Les Daft Punk sont toujours vivants… leur compte X bouge encore ! Et donc, le compte X du groupe culte nous annonce avec fracas que l’emblématique album Discovery célèbrera son héritage au mois de décembre avec un événement très spécial : le métrage animé Interstella 5555, sorti initialement en 2001 comme un énorme clip visuel de l’album, reviendra dans les salles sous sa forme inédite et non coupée, une version « remasterisée » du film de 65 minutes, améliorée grâce à l’IA plutôt que par les techniques d’un remaster traditionnel. Cette projection se tiendra une nuit seulement, le 12 décembre prochain. Parallèlement à cet événement, Discovery aura droit à une réédition thématique qui devrait ravir les nombreux fans de cet album culte.

