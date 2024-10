Joker : Folie à Deux : un flop total, pire que celui de The Marvels

Todd Phillips avait réalisé le carton de l’année 2019 avec son film Joker : plus d’un milliard de dollars de recettes, le Lion d’Or au festival du film de Venise, et l’Oscar du meilleur acteur pour Joaquim Phoenix. Le métrage semblait largement se suffire à lui-même pour « poser » le personnage du Joker dans le DCU, et le public attendait surtout après ça un film réunissant le Joker et Batman. Las, Todd Phillips a choisi la voie de la suite sous la forme d’une comédie musicale, et le résultat est un échec public et critique cuisant, l’un des pires flops du DCU.

Sur son week-end de lancement, Joker : Folie à Deux engrange 40 millions de dollars sur le sol américain et 81,1 millions dollars à international (dans 76 pays), soit 121,1 millions de dollars en tout et pour tout. Aux US, seuls Aquaman et le Royaume perdu (27,6 millions) et Birds of Prey (33 millions) ont fait pire du côté du DCU. Même The Marvels a fait mieux, et surtout, le premier film Joker avait récolté plus de deux fois plus au lancement ((96,2 millions pour le premier week-end aux États-Unis).

Avec près de 200 millions de dollars de budget, Joker : Folie à Deux aura donc du mal à couvrir ses frais, mais Warner peut au moins se consoler avec Beetlejuice, Beetlejuice, qui vient de dépasser les 400 millions de dollars.