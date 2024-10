La Silicon Valley se dote de son premier service de livraison par drones

Il était temps : la Silicon Valley vient de se doter de son premier service de livraison par drones, un service qui propose des articles alimentaires et commerciaux tels que du chocolat et des boissons de la marque Prime aux résidents de Mountain View et de Sunnyvale (Californie). Supervisé par Matternet, ce service arrive plus de deux ans après que la société ait obtenu l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les vols commerciaux de son drone Model M2, seul drone non militaire certifié pour les livraisons aux États-Unis. Ces drones utilisent un système de câble pour apporter les colis directement devant les clients, ce processus étant entièrement automatisé. Il est ainsi possible de récupérer un nouveau colis en moins de 60 secondes !

« C’est tellement rapide qu’on dirait de la magie », a déclaré dans un communiqué de presse Andreas Raptopoulos, CEO de Matternet. Matternet prévoit désormais d’étendre davantage ce service en collaborant avec « des partenaires logistiques majeurs ». Les résidents de Mountain View et Sunnyvale peuvent s’inscrire au programme pilote, les livraisons étant programmées de 12h à 18h les lundis, jeudis et vendredis. La gamme de produits livrables reste cependant encore limitée, et aucune date n’a été précisée pour l’extension du service à d’autres régions.