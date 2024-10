The Alters : le jeu de S.F avec des clones est repoussé à 2025

C’était l’un des jeux les plus attendus de 2024, et il y a de quoi : avec ses graphismes et sa direction artistique au top, son concept brillant (une base spatiale remplie des clones du personnage dirigé par le joueur), et un scénario que l’on pressent déjà bien retors, The Alters a tout du jeu qui pourrait bien rapidement basculer dans la catégorie « culte », d’autant que le studio en charge du projet, 11 bit studios, a déjà gagné ses galons de confiance avec l’excellent Frostpunk 2. La dernière présentation du jeu donnait l’impression que le titre était bien avancé et ne manquerait pas sa fenêtre de sortie. Raté, il faudra donc désormais patienter jusqu’au premier trimestre 2025 pour mettre la main sur ce jeu très prometteur.

Przemysław Marszał, le CEO de la AA bit Studios a justifié ce report lors d’une interview accordée au magazine Bankier :« Le délai de production de The Alters était très serré. Il n’était pas certain que les développeurs aient assez de temps pour terminer tout le travail que nous attendions tous. Après tant d’années de production, le risque que le jeu présente des lacunes n’est pas envisageable pour nous. »

La sortie de The Alters est toujours prévue sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sortira aussi day one dans le Game Pass.