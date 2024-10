Sony annonce un jeu VR Starship Troopers… qui arrivera d’abord sur Meta Quest (trailer)

C’est un peu étrange. Sony Pictures Virtual Reality et le studio XR Games annoncent le jeu VR Starship Troopers : Continuum, développé à la fois pour les plateformes Meta Quest 2&3 et le PlayStation VR 2. Ce qui est étrange donc, c’est que le jeu sortira même avec quelques jours d’avance sur la plateforme Meta Quest, le 17 octobre exactement, alors qu’il faudra attendre jusqu’au 31 octobre pour sa sortie sur PSVR 2. Sachant que les droits de Starship Troopers sont détenus par Sony, ce petit décalage est tout de même notable. On aimerait évidemment être enthousiaste sur le jeu, mais XR Games est aussi le studio qui vient de nous gratifier d’une très médiocre adaptation VR de Hitman 3 sur Quest… La méfiance est donc de mise…

La version PSVR 2 devrait être plus agréable à jouer que la version Quest, XR Games annonçant la prise en charge des retours haptiques des manettes DualSense et du casque lui-même ainsi que le rendu fovéal qui améliorera le rendu de l’image. Si le pedigree du studio n’incite pas à l’optimisme, ce n’est pas pour autant que ses employés méritaient d’apprendre, juste après l’annonce de la sortie du jeu Starship Troopers, qu’une énorme vague de licenciements allait décimer le personnel. Près de 70 employés pourraient ainsi être mis à la porte, alors même que le studio emploie une centaine de personnes. Autant dire qu’il ne restera plus grand chose du studio à ce stade…