Meta entrainerait son IA avec les données et les images issues des lunettes Ray-Ban Meta

Meta a récemment injecté de nouvelles fonctionnalités d’IA dans ses lunettes Ray-Ban Meta, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder à des informations en temps réel sur leur environnement et d’obtenir de l’aide pour certaines tâches comme par exemple se souvenir de l’endroit où la voiture a été garée. Ces mises à jour améliorent considérablement les capacités des lunettes, mais des inquiétudes commencent à émerger concernant la manière dont Meta gère les données collectées par ces lunettes (qui peuvent enregistrer des images et des vidéos en continu). Les vidéos/images capturées par les Ray-Ban Meta serviraient-elles à entrainer Meta AI ? Interrogé à ce sujet, Meta a soigneusement évité de donner une réponse claire, ce qui a logiquement alimenté les spéculations selon lesquelles l’entreprise pourrait effectivement utiliser ces images pour l’entraînement de son IA.

Pour rappel, Meta entraîne déjà son IA sur des données publiées publiquement sur Instagram et Facebook, mais l’utilisation potentielle d’images privées capturées par les Lunettes Meta est évidemment nettement plus préoccupante. Les lunettes collectent en effet passivement des images pour interagir avec l’assistant IA, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient même involontairement télécharger des photos privées sur les serveurs cloud de Meta et sans s’en rendre compte par la suite. Le manque de transparence de Meta sur cette question soulève remet sur le tapis la gestion de la confidentialité des données, sachant que les clients de Meta devraient être conscients des implications potentielles de telles pratiques (si ces dernières étaient avérées).