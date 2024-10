Minecraft, le film : ça ne sent vraiment pas très bon

Après déjà trois trailers, il devient possible de se faire une petite idée de ce à quoi ressemblera Minecraft, le film, et le sentiment qui domine est que le résultat risque fort de diviser (pour être gentil). Certes, on comprend vite que le film lorgnera du côté de la parodie, mais ce qui frappe de prime abord est la laideur de nombre d’effets spéciaux et la faiblesse de dialogues aussi marrants qu’une blague Carambar. « Tout est subjectif » aiment souvent à dire ceux qui n’ont pas de goût, mais à ce niveau de naufrage, il n’y aura sans doute pas grand monde pour trouver de vraies qualités à ce qui nous a été montré jusqu’ici.



L’ « insight » diffusé par Warner sur les coulisses du tournage permet de découvrir que tous les décors du film n’ont pas été réalisés en image de synthèse loin s’en faut. Les éléments de décor « minecraftien » cohabitent avec des bâches grises sur lesquelles viendront s’insérer les images numériques en post-prod. Malgré cet effort louable de mélanger le vrai avec le faux, tout semble réalisé in fine avec une version d’un vieux logiciel de 3D (ou presque…). On n’est vraiment pas loin du fan-film (et pas parmi les meilleurs du genre en plus…).

Minecraft sera t-il le plus gros ratage de 2025 ? On est en droit de se poser la question désormais, ce qui est déjà en soi passablement inquiétant. Minecraft sortira en salles le 5 avril 2025, et la présence au casting du sympathique Jack Black et de l’ombrageux Jason Momoa ne suffiront peut-être pas à sauver les meubles, ce qui est tout de même dommage pour l’adaptation filmique de l’un des jeux les plus populaires au monde.