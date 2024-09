Les Fourmis : 8 minutes de gameplay… pour un jeu Microids enfin réussi ?

Remake d’un RTS datant de l’an 2000, Fourmis sonnera t-il pourtant l’heure du renouveau pour Microids ? Un point est déjà acquis : Fourmis sera, et de loin, le plus beau jeu jamais publié par l’éditeur français. La nouvelle démo de gameplay de 8 minutes dévoile des graphismes ultra-réalistes réalisés avec le moteur Unreal Engine. Au delà de cette réalisation surprenante pour un éditeur qui nous a malheureusement habitué à beaucoup moins bien, il y a aussi de quoi se montrer intéresser par la phase de combat tactique. L’interface circulaire au sol, les unités rapidement visibles grâce à leur icône surélevée, le système de communication entre fourmis, les mouvements de groupes à la fois stratégiques et cohérents avec ceux de vrais insectes, ce que l’on voit ici est plutôt de bonne facture… à priori.



Malgré ces premières impressions plutôt positives, on se gardera à priori de tout enthousiasme excessif. Ce n’est pas comme si Microids ne nous avait pas souvent déçu à vrai dire… A noter qu’une version collector est prévue, qui contient notamment l’ouvrage à succès de Bernard Werber. Les Fourmis sera disponible sur consoles et PC le 7 novembre prochain.