Les Etats-Unis pourraient interdire l’importation de voitures chinoises « connectées »

C’est un nouveau pas de franchi dans la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine : l’administration Biden vient de dévoiler un nouveau plan visant à interdire sur le territoire américain les logiciels ainsi que certains appareils d’origine chinoise dans les voitures connectées, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale. Cette mesure fait suite à des interdictions/embargo similaires visant les entreprises chinoises de télécommunications comme Huawei et ZTE, en raison de la crainte que ces technologies puissent être utilisées à des fins de surveillance et de sabotage.

La BYD Seagull

L’interdiction, qui cible les logiciels et matériels permettant la connectivité des véhicules (tels que le Bluetooth, le Wi-Fi et les ordinateurs de bord), sera mise en œuvre progressivement à partir de l’année 2027 pour les logiciels et de 2030 pour le matériel. L’administration Biden affirme en outre que ces technologies présentent de nouvelles vulnérabilités, en particulier justement pour les composants provenant de Chine. A noter que l’interdiction s’étend également aux logiciels automobiles russes, même si dans ce dernier cas les conséquences devraient être moindres au vu de la part de marché des véhicules russes sur le marché américain.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, souligne que cette mesure n’a pas pour but de protéger les constructeurs automobiles américains des véhicules chinois moins chers, mais le fait est que son application bloquera de facto la plupart des importations de voitures chinoises, car les logiciels et matériels ciblés sont absolument essentiels pour les véhicules. Dans certains cas, cette évolution règlementaire ne changera pas grand chose : nombre de véhicules électriques chinois (EV), comme la BYD Seagull pourtant vendue à prix « abordable », sont déjà difficiles à importer en raison des tarifs douaniers qui se rajoutent au prix du véhicule.