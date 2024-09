L’intégralité du génome humain a été stockée dans un cristal de mémoire 5D inaltérable

Des chercheurs de l’Université de Southampton ont réalisé une percée majeure en stockant l’intégralité du génome humain dans un cristal de mémoire 5D, une technologie de stockage quasiment inaltérable et indestructible. Cette méthode de stockage permet de conserver les données pendant des milliards d’années, et offre une résistance quasi absolu à des conditions extrêmes. avec de telles spécifications, le cristal de mémoire pourrait jouer un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité. Le cristal de mémoire pourrait en effet contribuer à la conservation des espèces menacées en stockant leurs génomes pour une éventuelle restauration future.

Un système de stockage quasi immortel

Le processus de stockage sur cristal 5D consiste à inscrire des informations sur des vides nanostructurés grâce à des lasers ultrarapides. Fabriqué à partir de silice, le cristal à mémoire 5D peut stocker jusqu’à 360 téraoctets d’informations pendant des milliards d’années et résister à des températures allant jusqu’à 1 000 °C. Ce système de stockage révolutionnaire contient désormais le génome humain – ce dernier étant séquencé avec une précision de 150 fois pour chaque lettre du génome – et est conservé dans une capsule temporaire elle-même stockée dans les archives de la Mémoire de l’Humanité à Hallstatt (Autriche). Ultime raffinement, une clé visuelle a été inscrite sur le cristal pour permettre à une intelligence future de décoder et d’exploiter ces données. Difficile de faire plus prévoyant.