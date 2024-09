Microsoft annonce que des fermes à trolls russes tentent de discréditer Kamala Harris et Tim Walz

C’est désormais acté : les fermes à trolls russes affiliées au Kremlin mènent des campagnes de désinformation visant les élections présidentielles américaines de 2024, en concentrant principalement leur discrédit sur les démocrates Kamala Harris et Tim Walz. Le Centre d’analyse des menaces de Microsoft rapporte que ces fermes de serveurs diffusent des vidéos truquées et propagent de fausses allégations selon lesquelles des partisans de Harris auraient attaqué des participants à des rassemblements de Trump. Ce sont ces mêmes trolls pro-russes qui auraient diffusé une vidéo virale accusant Harris d’être impliquée dans un délit de fuite en 2011.

Une deuxième ferme à trolls a elle aussi délaissé les Jeux olympiques de Paris 2024 pour se concentrer sur Harris, diffusant notamment une fausse vidéo d’un panneau publicitaire à New York affirmant que la candidate démocrate soutient le changement de genre pour les enfants. Cette vidéo a rapidement gagné du terrain sur Telegram et X, accumulant plus de 100 000 vues en quelques heures. On rappellera que parallèlement à ces tentatives de manipulation de l’opinion, le gouvernement américain a inculpé des employés des médias d’État russes RT et sanctionné des organisations comme ANO Dialog pour avoir créé de faux sites web afin de diffuser de la propagande pro-russe.

Outre cette ingérence russe particulièrement virulente en période présidentielle, des rapports de Microsoft, Google ainsi que des autorités américaines indiquent que des pirates iraniens tentent également d’influencer les élections. Ces derniers auraient mené des attaques de spear-phishing visant les conseillers des campagnes Biden-Harris et Trump, et sont liés à des sites web suspectés de vouloir influencer les électeurs américains.