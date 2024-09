Des chercheurs découvrent une nouvelle classe de métaux quantiques

Les matériaux quantiques exploitent des propriétés uniques de la mécanique quantique, telles que la superposition et l’intrication, et ce afin d’afficher des comportements électroniques et magnétiques inédits. Ces nouveaux matériaux sont essentiels pour nombre de technologies émergentes comme l’informatique quantique, et promettent de révolutionner des secteurs comme la cryptographie et la simulation scientifique.

Des chercheurs de l’Université Rice, en collaboration avec une équipe de l’Université technique de Vienne, ont récemment découvert une nouvelle classe de métaux dits « critiques quantiques » qui subissent des transitions de phase causées par des fluctuations quantiques, même à des températures très basses. Influencés par la topologie électronique et l’effet Hall, ces matériaux montrent des comportements remarquables avec des champs magnétiques faibles, ouvrant ainsi la voie à la création de capteurs ultra-sensibles.

Ces métaux critiques quantiques d’un nouveau genre pourraient permettre des avancées technologiques dans certains domaines de pointe, comme la détection environnementale et médicale, c’est à dire là où une extrême sensibilité est nécessaire. Bien qu’encore en phase de recherche, ces premières découvertes posent les bases de futures innovations dans le champ scientifique et technique de la mesure et la gestion de signaux faibles.