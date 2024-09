Un candidat démocrate fou de Dreamcast est devenu un personnage du jeu Crazy Taxi !

L’histoire est plutôt insolite : Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidence, est passé de l’ombre à la lumière grâce à un article du New York Times. Le célèbre journal américain mentionne « le moment où sa femme avait confisqué sa Dreamcast, la console de jeu Sega, parce qu’il y jouait de manière excessive. » Un politique cravaté totalement passionné par la meilleure console de jeu de l’univers connu, voilà qui ne manquait pas de sel.

L’affaire a pris pas mal d’ampleur dans la communauté des geeks et encore plus chez les aficionados de la petite console blanche, et l’improbable est arrivé : Tim Waltz est désormais l’un des personnages jouables du jeu Crazy Taxi de Sega (qui tourne évidemment sur Dreamcast). Grâce au moddeur Edward La Barbera, Crazy Taxi: Tim Walz Edition intègre dans le célèbre jeu de conduite le gouverneur du Minnesota ainsi que la candidate à la présidence Kamala Harris.

Il est tout de même dommage que cette version tournant via l’émulateur Dreamcast Flycast ne soit pas compatible sur la console d’origine. Imaginez Tim Waltz jouant son propre perso sur le Crazy Taxi de sa Dreamcast !