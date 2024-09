PlayStation 5 Pro : attention au gonflage des chiffres

La rutilante et très chère PlayStation 5 Pro vient d’être dévoilée, et malheureusement pour Sony, les débats se focalisent bien plus sur le prix du bouzin que sur les caractéristiques de la machine (au delà du gain visuel obtenu lorsque l’on zoome à fond sur une surface de 100 x 100 pixels). Sans trop de surprises, la majorité des influenceurs/testeurs s’est montrée plutôt complaisante sur le positionnement tarifaire de la console, mais plus problématique, a délivré de fausses informations sur les éléments techniques de la PS5 Pro, présentée parfois comme 3 fois plus puissante qu’une PS5 grâce à ses perfs de calcul évaluées à 33 TFLOPS. Ce chiffre de 33 TFLOPS, on le retrouve dans nombre de descriptifs techniques, et pourtant, il ne dit pas ce que certains voudraient lui faire dire. On entend aussi que la PS5 Pro serait 67% plus rapide que la PS5, ce qui est tout aussi factuellement faux.

Un CPU goulet d’étranglement

Il suffisait pourtant de bien écouter Mark Cerny lors de la présentation de la console pour mieux saisir ce dont il est réellement question. On sait donc, sans surinterprétation plus ou moins malhonnête, que la PS5 dispose d’un GPU RDNA 3 avec 67% de Compute Units supplémentaires que la PS5 (et pas 67% de puissance en plus). Sachant que le GPU de la PS5 contient 35 CU, cela signifie que la PS5 Pro dispose très probablement de 60 CU, contre 52 par exemple pour la Xbox Series X. Les 33 tflops correspondent à la puissance théorique de l’ensemble des chips présents dans la console, mais dans les faits, le CPU sera forcément un goulet d’étranglement (c’est le même que celui de la PS5 avec en plus un mode High CPU Frequency qui fait grimper la fréquence du processeur jusqu’à 3,85 GHz), un goulet qui grèvera donc forcément les performances réelles de la machine (moins en mode HCF forcément). De plus, avec le changement d’architecture (RDNA 3), les TLOPS de la PS5 ne sont pas du tout équivalents aux TFLOPS de la PS5 Pro (en FP32, soit le double d’instructions traitées).

45% plus puissante qu’une PS5, ce qui est déjà énorme

C’est encore Mark Cerny qui le dit : le gain réel en rendu sera en fait de 45% (c’est déjà énorme), ce qui placerait la puissance réelle de la PS5 Pro aux alentours des 15 ou 16 tflops (en FP32), soit 3 ou 4 tflops de plus que la Xbox Series X. que l’on soit clair : la PS5 Pro est une bombe pour une console de jeu, mais son écart de perfs en pourcentage par rapport à la Series X ne sera au final pas beaucoup plus élevé que l’écart entre la Series X et la PS5 (qui est de 2 tflops en faveur de la Xbox), et in fine, l’équivalent sur PC serait une carte RTX 4060 (15,1 TFLOPS) plutôt qu’une RTX 4070 (29 TFLOPS). D’ailleurs, tous les comparatifs effectués depuis deux jours avec une solution de PC assemblé prennent en compte un GPU RTX 4060 et non pas des modèles de GPU plus puissants.

La PS5 Pro dipose aussi d’une mémoire système de 576 Go/s (18 GT/s) (+ 28 % par rapport aux 448 Go/s de la PS5), d’une capacité d’affichage en ray-tracing améliorée d’un facteur 2 ou 3, sans oublier le support du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), un équivalent au DLSS de Nvidia. La PS5 Pro intègre aussi le jeu d’instructions (API) du DirectX 12 Ultimate… comme la Series X là encore. La grande nouveauté est finalement la puce d’accélération de calculs d’IA qui culmine à 300 TOPS (en 8 bits) et 67 TFLOPS en 16 bits. Attention donc tout de même à ne pas gober les discours du genre « la PS5 Pro sera 2,5 fois plus puissante qu’une Series X et affichera des jeux 2,5 fois plus beaux ». Si cela était vraiment le cas par ailleurs, le prix de la machine semblerait d’un seul coup nettement plus justifiable (et celui de la Series X totalement injustifiable forcément); mais ce n’est justement pas le cas, et c’est bien pour cette raison que ça râle de tous les côtés…

La PS5 Pro sera disponible à la vente le 7 novembre prochain au prix de 800 euros, sans le lecteur de Blu-ray et sans socle pour le maintien en position verticale.