Cobra : le jeu tiré de l’anime se dévoile dans un premier trailer

On voulait pourtant y croire depuis l’annonce de l’adaptation, mais de nouveau le doute nous assaille : le studio français Microids vient de lâcher le premier trailer de son jeu Cobra The Awakening, évidemment inspiré du célèbre animé de Buichi Terasawa (malheureusement décédé l’an dernier). Le héros au cigare et au Psychogun affrontera ses ennemis jurés dans un jeu d’action-plateforme qui semble largement respecter la direction artistique de l’original. Pas de rendu Unreal Engine ici, mais après tout, bien des chefs d’oeuvres du JV ne jouent pas la carte de l’hyper-réalisme (Outer Wilds, Hades, Zelda BOTW, entre autres…), une carte qui aurait été de toute façon malvenue s’agissant de l’adaptation d’un anime. Pas sûr ici que l’on rejoigne tout de même le brio d’un Hades (pour citer un autre jeu au style graphique proche de la BD ou du manga), mais les graphismes et les animations nous semblent ici très corrects.



Le développement du jeu a été confié au studio français Magic Pockets, qui jusqu’ici n’avait réalisé que des titres très « oubliables » (comme « Léa Passion » par exemple…). On comprend du coup un peu mieux le scope peu ambitieux du jeu… Le jeu proposera 20 niveaux reprenant comme décors des environnements iconiques de l’anime (la base de Cobra par exemple). Cobra pourra évidemment détruire ses ennemis grâce à son Psychogun, mais l’arsenal du héros flambeur comportera aussi un pistolet, sans oublier que le fameux cigare de Cobra pourra aussi être utilisé comme d’une lampe. Cobra The Awakening sera jouable en coop, le second joueur pouvant alors contrôler le Cobra d’avant son opération.

Cobra The Awakening sortira en 2025 sur PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series, et Nintendo Switch.