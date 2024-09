Le Xbox Game Pass Standard est disponible pour tout le monde

Microsoft annonce que le Xbox Game Pass Standard est désormais disponible pour tous les joueurs, après un test le mois dernier. Son prix est de 12,99€/mois. L’abonnement vient se loger entre le Xbox Game Pass Core (6,99€/mois) et l’offre Ultimate (17,99€/mois).

Voici comment Microsoft présente le Xbox Game Pass Standard :

Vous cherchez à enrichir votre expérience de jeu sur console à un prix avantageux ? Le Game Pass Standard est peut-être l’abonnement qu’il vous faut. En plus des avantages du Game Pass Core, comme le multijoueur en ligne et les réductions exclusives pour les membres, vous avez accès à des centaines de jeux exceptionnels dans la bibliothèque Game Pass pour console. Des séries cultes comme Halo ou Age of Empires, ainsi que des hits incontournables comme Minecraft, Forza Horizon 5 et Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vous attendent. Plongez dans ces univers dès maintenant et découvrez votre prochain jeu préféré.