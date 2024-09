Le Starliner est bien retourné sur Terre mais les incertitudes demeurent pour Boeing

Le Starliner est bien retourné sur Terre ce samedi 7 août. Signe d’une certaine fébrilité, la NASA avait décidé d’écourter la procédure de désarrimage de la capsule de Boeing, de façon à éviter tout incident qui aurait pu avoir des incidences sur la Station Spatiale Internationale. Les propulseurs ont cette fois fonctionné comme prévu, et le Starliner a pu se mettre sur une trajectoire optimale pour sa rentrée atmosphérique. Après le déploiement des parachutes, la capsule s’est posée sur la zone prévue, à White Sands Space Harbor au Nouveau-Mexique. On en est là donc, comme point de conclusion temporaire d’une mission menée avec beaucoup de difficultés par Boeing.

#Starliner landed on Sept. 7 at 12:01 a.m. ET (Sept. 6 at 10:01 p.m. MT), concluding the flight test with an uncrewed spacecraft. Teams are now preparing to transport Starliner back to Florida. pic.twitter.com/MRCFPtbHSA

#Starliner landed today at White Sands Space Harbor in New Mexico at 12:01 a.m. ET on Sept. 7 (10:01 p.m. MT on Sept. 6). Teams on the ground welcomed the spacecraft and are now preparing to transport Starliner back to Florida for analysis and refurbishment.

More:… pic.twitter.com/UEPdkuXswZ

— Boeing Space (@BoeingSpace) September 7, 2024