YouTube filtre les vidéos relatives à l’apparence physique pour les jeunes utilisateurs

YouTube vient de mettre à jour son algorithme pour limiter la promotion de vidéos affichant des apparences physiques idéalisées auprès des adolescents. La plateforme souhaite ainsi empêcher les jeunes utilisateurs d’être exposés de manière répétée à des contenus qui, bien que conformes à ses directives, pourraient entraîner une mauvaise perception de soi s’ils sont visionnés en grande quantité. YouTube reconnaît que ces contenus ne sont pas forcément nuisibles individuellement, mais qu’ils peuvent devenir problématiques voire toxiques s’ils sont consommés de manière excessive.

« Une fréquence plus élevée de contenu idéalisant des normes ou des comportements malsains peut mettre l’accent sur des messages potentiellement problématiques – et ces messages peuvent avoir un impact sur la façon dont certains adolescents se perçoivent », a déclaré Allison Briscoe-Smith, chercheuse au sein du comité consultatif de la jeunesse et des familles de YouTube. « Les garde-fous peuvent aider les adolescents à maintenir des habitudes saines alors qu’ils se comparent naturellement aux autres et évaluent la façon dont ils souhaitent se présenter dans le monde. »

Ces nouvelles restrictions sont mises en place à l’échelle mondiale et visent les contenus qui valorisent certaines caractéristiques physiques, le poids ou les normes de fitness par rapport à d’autres, ainsi que les vidéos montrant de « l’agression sociale » comme l’intimidation ou des disputes sans contact. Ces changements concernent également les tutoriels de maquillage modifiant des traits spécifiques du visage, comme la forme du nez ou des yeux, ainsi que les vidéos de fitness mettant en avant des physiques minces ou musclés.