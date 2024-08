Le Barbie Phone de HMD est disponible à la vente en France

Profitant du buzz qui avait suivi la sortie du film Barbie avec Margot Robbie en vedette, HMD avait annoncé un Barbie Phone à clapet aux fonctions à priori très classiques (voire un poil vintage). Ce smartphone « clamshell » est immédiatement disponible à la vente en Europe tandis que les américains devront le 1er octobre au prix de 129 euros (les précommandes démarrant à partir du 23 septembre). Ce mobile rose vif sous marque Nokia a évidemment été conçu avec l’accord de Mattel, et ce ne sont clairement pas les considérations techniques qui ont primé dans les discussions. Le Barbie Phone se contente en effet de 512 Mo de RAM et de 4 Go de capacité de stockage, sans oublier la double SIM, la compatibilité 4G uniquement, un capteur photo 5 mégapixels et tout de même, un clavier T9. Le Barbie Phone est aussi accompagné d’accessoires thématiques tels que des coques alternatives, une lanière perlée pour téléphone et des autocollants décoratifs.

Le smartphone Barbie inclut également une interface utilisateur sur le thème de Barbie avec des fonds d’écran thématiques, des icônes d’application et une application de bien-être numérique pour encourager les utilisatrices à faire une pause dans leur vie numérique moderne. Le HMD Barbie Phone est disponible à la vente sur le site de HMD.