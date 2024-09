[Prise en main] La nouvelle batterie externe UGREEN Nexode 12000mAh (+ #concours)

Lorsque vous êtes en déplacement, que ce soit en camping ou au quotidien, disposer d’une batterie externe peut s’avérer très utile, notamment lorsqu’aucune prise de courant n’est disponible ou lorsque vous avez oublié votre chargeur de téléphone.

La UGREEN Nexode Power Bank 12 000 mAh, nouvelle batterie externe lancée cet été par le fabricant, permet de recharger simultanément deux appareils, et ce, de manière rapide. Selon les informations fournies par le fabricant, cet appareil est capable de recharger un iPhone 15 Pro ou un Samsung Galaxy S24 Ultra à 55% en seulement 30 minutes.

Design et packaging

À la réception, la UGREEN Nexode Power Bank se présente dans un emballage compact. À l’intérieur, on y trouve la batterie externe, accompagnée d’un câble de recharge USB-A vers USB-C ainsi que des notices d’utilisation.

Le design de la batterie évoque un petit réfrigérateur, en raison de sa forme rectangulaire. Elle est d’une couleur gris anthracite avec des touches de noir, lui conférant un aspect à la fois sobre et moderne. Ce design se distingue de celui des concurrent qui sont habituellement plats.

Sur la face avant, on trouve le logo UGREEN et un écran protégé par un filtre mat. Cet écran affiche le pourcentage de la charge restante, ce qui permet de planifier la recharge de la batterie. Sur le côté droit, un bouton d’allumage est présent, accompagné du slogan « More than power ». Il s’agit d’un bouton destiné à activer la fonction de charge à faible courant pour le petits accessoires (écouteurs,..).

Sur le côté gauche, des informations techniques sont gravées, notamment la puissance de 100 watts et la capacité de 12 000 mAh. Le dos de l’appareil, équipé de patins d’adhérence, permet de stabiliser la batterie lorsqu’elle est posée sur une surface.

La partie supérieure de la batterie est dotée de deux ports : un port USB-C délivrant une puissance de 100 watts et un port USB-A. Ces sorties permettent de recharger deux appareils en même temps, bien que la puissance de charge soit réduite dans ce cas. Petite précision, les deux ports sort compatibles Power Delivery et Quick Charge 3.0.

Vu son poids, sa place est plutôt dans une sacoche que dans une poche. En plus de votre smartphone, elle permettra de recharger également une console de jeu portable, un ordinateur portable, un smart watch, etc.

Caractéristiques de la UGREEN Nexode Power Bank 12000

Modèle UGREEN Nexode Power Bank 12000 Capacité 12 000 mAh Charge rapide 65W Charge sans-fil Non Connectique – 1 USB-A

– 1 USB-C Puissance de charge 100W (en USB-C) Nombre d’appareils en charge simultanément 2

Performances de la UGREEN Nexode Power Bank 12000

Lors des tests, la UGREEN Nexode Power Bank 12000 a été utilisée avec un iPhone 15 Pro. Grâce à sa capacité de 12 000 mAh, la batterie a pu recharger le téléphone à plus de deux reprises, avec à chaque fois encore environ 30% de charge restante après ces deux cycles complets.

Lorsque deux appareils sont chargés simultanément, la puissance diminue de 10 watts par sortie, ce qui reste acceptable. La batterie elle-même se recharge en environ 1h30 via le port USB-C, bénéficiant de la charge rapide.

Notre avis

Sans surprise, la UGREEN Nexode Power Bank 12000 répond aux attentes pour une batterie externe dans cette gamme de prix, offrant des caractéristiques intéressantes, comme la recharge simultanée et une puissance de sortie suffisante.

La batterie UGREEN Nexode Power Bank 12 000 mAh 100W est disponible sur Amazon au prix de de 39,99€ (au lieu de 42,99€ en ce moment).

Pour La batterie UGREEN Nexode Power Bank 20 000 mAh 130W, il faudra débourser 69,99€ sur Amazon (au lieu de 74,99€ en ce moment en cocahnt le coupon sous le prix).

Concours

Pour participer à ce concours et tenter de gagner une batterie externe UGREEN Nexode Power Bank 12000 mAh 100w, il suffit de laisser un commentaire depuis notre nouvelle application iAddict v5 uniquement (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple Watch).

Le jeu concours durera jusqu’au 1er sepetmbre à 23h59. Dès la fin du jeu, nous procèderons à un tirage au sort pour désigner les gagnants.

Bonne chance à tous !

[Sponso]