L’informatique quantique en est toujours au stade des essais en laboratoire, une situation qui ne semblait pas devoir changer avant au moins quelques années encore (si l’on est optimiste). Une équipe de chercheurs de l’Université de Californie Riverside vient sans doute de bousculer ce calendrier un peu tristounet en mettant au point un nouveau matériau supraconducteur facilement productible, matériau qui a de grandes chances de résoudre plusieurs contraintes actuelles des ordinateurs quantiques.

Ce supraconducteur de type topologique (aucune résistance électrique, entre autres propriétés très spécifiques) est un candidat idéal pour les composants de systèmes informatiques quantiques, ce que confirme d’ailleurs Peng Wei, professeur agrégé de physique et d’astronomie et chef de l’équipe de recherche : « Notre matériau pourrait être un candidat prometteur pour développer des composants informatiques quantiques plus évolutifs et plus fiables.” « Plus fiables », c’est à dire aussi avec moins de pertes d’information, qui est actuellement l’un des gros soucis de l’informatique quantique. « Les résonateurs micro-ondes à faibles pertes sont des composants essentiels de l’informatique quantique et pourraient conduire à des qubits supraconducteurs à faibles pertes” précise Peng Wei.

Cette avancée majeure n’est pas isolée : une seconde équipe de recherche est parvenue à surmonter une autre contrainte des systèmes quantiques, qui jusqu’ici nécessitaient de séparer complètement les infrastructures quantiques des réseaux de données classiques en raison de la sensibilité des photons quantiques aux perturbations. Et forcément, des infrastructures dédiées, cela coûte (très) cher.

Problème (presque) réglé donc puisqu’une équipe de chercheurs est parvenue à faire coexister des données quantiques et conventionnelles sur le même câble à fibre optique sans interférence, et ce grâce à une technique de modulation de phase électro-optique. Cette découverte ouvre la voie à l’intégration de l’Internet quantique dans les réseaux actuels, ce qui faciliterait une transition fluide vers des infrastructures quantiques sans augmenter exagérément les coûts d’installation.