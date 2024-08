Un milliardaire de la tech va tenter de battre un double record dans l’espace

Le milliardaire de la tech Jared Isaacman est sur le point de lancer via une fusée SpaceX une mission privée baptisée Polaris Dawn, mission qu’il a lui-même financée. Jared Isaacman s’est entraîné au cours des deux dernières années avec son équipage, ce dernier étant composé du lieutenant-colonel à la retraite de l’Air Force Scott Poteet et des ingénieurs de SpaceX Sarah Gillis et Anna Menon. La mission Polaris Dawn, dont le décollage est prévu le 27 août, se donne pour objectif de repousser les limites de l’exploration spatiale, un objectif à priori un peu pompeux mais qui ici prend tout son sens.

Targeting Tuesday, August 27 for launch of Polaris Dawn, the first of the @PolarisProgram’s three human spaceflight missions designed to advance the future of spaceflight pic.twitter.com/w6QF3jBLqt — SpaceX (@SpaceX) August 21, 2024

En effet, la capsule Dragon orbitera autour de la Terre à des distances comprises entre 190 et 1400 km, soit le voyage spatial habité le plus éloigné de la planète bleue depuis les missions lunaires Apollo. Au cours de la mission, l’équipage tentera une sortie dans l’espace de 20 minutes, ce qui est là encore une première pour des astronautes non-gouvernementaux. Ces derniers porteront des combinaisons d’Activité Extravéhiculaire (EVA) conçues par SpaceX, qui offrent une flexibilité et un confort largement améliorés par rapport aux traditionnelles combinaisons « Bibendum » de la NASA.

En plus de la sortie dans l’espace, l’équipage de Polaris Dawn testera la communication internet basée sur les lasers de Starlink et mènera 36 expériences pour divers partenaires, dont la NASA et l’Université Johns Hopkins. Ces expériences seront (entre autres) axées sur l’avancement des technologies spatiales et la compréhension de l’adaptation humaine aux environnements spatiaux.