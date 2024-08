Xbox Series : Towerborne glisse à son tour en 2025

Nous vous l’annoncions lors d’un précédent article : avec Xbox, la désillusion est le sentiment le plus commun que peut ressentir le propriétaire d’une des deux consoles blanche ou noire. Après le report en 2025 d’Avowed puis de Replaced, après le report à novembre de Stalker 2 puis l’annonce de la sortie très tardive d’Indiana Jones et le Cercle Ancien (qui sortira en plus quelques mois plus tard sur PS5) c’est donc au tour de Towerborne de se faire la malle et de glisser à l’an prochain. L’annonce de ce report a été faite lors du salon allemand Gamescom, et pour ne rien arranger, on apprend aussi que le jeu sortira en accès anticipé le 10 septembre prochain… mais uniquement sur PC.



Les abonnés au Game Pass et les joueurs Xbox Series font chou blanc donc, ce qui peut aussi commencer à inquiéter concernant l’avenir du Game Pass (Xbox semblant vouloir faire l’inverse de ce qu’il faudrait faire pour accroitre le nombre d’abonnés). « Notre objectif avec l’accès anticipé est de stabiliser le jeu et de s’assurer qu’il soit agréable à jouer avant de l’ouvrir à un public plus large » explique tout de même Trisha Stouffer, le CEO de Stoic. Certes dira t-on, mais l’absence d’accès anticipé sur Xbox Series donne tout simplement l’impression que la version console est moins avancée que la version PC, ce qui, encore une fois, renforce le sentiment tenace que Microsoft considère que la Xbox est l’élément le moins prioritaire de sa liste (même le portage des jeux sur PS5 est à un niveau plus élevé si l’on en juge par l’enthousiasme surréaliste des dirigeants de Xbox dès qu’ils évoquent ces portages).

Pour rappel, Towerborne est un RPG-beat them all multijoueurs, alors que The Banner Saga, le précédent jeu du studio Stoic, était un RPG solo.