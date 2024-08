WeTransfer propose maintenant un délai plus long pour l’expiration des liens

WeTransfer, une plateforme populaire pour l’envoi de fichiers en ligne, avait jusqu’à présent une limitation : ses liens étaient valables 7 jours avant d’expirer. La limite s’améliore aujourd’hui et passe à 30 jours. Il y a cependant deux limitations.

La première limitation est qu’il est obligatoire de faire l’envoi de fichiers depuis l’application mobile de WeTransfer. Une nouvelle option propose alors d’avoir 7 ou 30 jours. De plus, il faut utiliser un compte (gratuit) pour profiter du délai supplémentaire. Ainsi, ceux qui envoient un fichier depuis le Web auront toujours leurs liens qui expireront après 7 jours. Rien n’est dit pour un éventuel changement à ce niveau.

Ce nouveau système (présenté ci-dessous en vidéo) est naturellement un moyen pour la plateforme d’augmenter le nombre de téléchargements de son application iOS et Android, ainsi que de pousser les utilisateurs à créer un compte.

Il est bon de noter que les changements concernent ici les utilisateurs gratuits. Ces derniers ont toujours une limite de 2 Go par transfert et donc par lien. Ceux qui ont un compte payant ont plus de libertés. Ainsi, l’abonnement Pro (10€/mois) permet des envois jusqu’à 200 Go et 1 To de stockage. Avec l’abonnement Premium (19€/mois), les transferts se font sans limite de taille et le stockage se veut illimité.