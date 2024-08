Xbox Series X/S : Microsoft lance les précommandes pour ses 3 nouvelles consoles

Microsoft annonce que ses trois nouvelles Xbox Series X et S sont désormais disponibles en précommandes. Le groupe les avait annoncées au mois de juin avec notamment une Xbox Series X All-Digital sans lecteur de disque. C’est un moyen de concurrencer la PlayStation 5 Digital Edition de Sony.

Précommandes pour les nouvelles Xbox Series X/S

La Xbox Series X sans lecteur de disque est quasiment identique au modèle existant. Le design général est le même, tout comme la capacité de stockage (1 To) et la puissance. Les différences avec la Xbox Series X existante sont qu’il n’y a pas de lecteur de disque et que la console est blanche au lieu d’être noire. Ce blanc correspond d’ailleurs à celui que l’on retrouve déjà sur la Xbox Series S.

Le prix est de 499,99€ et la commercialisation se fera le 15 octobre. Vous pouvez précommander la console sur le Microsoft Store et prochainement chez les revendeurs comme Amazon et la Fnac.

Il y a par ailleurs une nouvelle version de la Xbox Series X (avec lecteur de disque) qui embarque 2 To de stockage, soit le double en comparaison avec le modèle existant. Là encore, les performances sont identiques, mais le design général évolue un peu. « S’inspirant des constellations et de l’esprit d’exploration et d’aventure qu’évoque l’espace, la console Galaxy Black, édition spéciale, présente un effet céleste argenté, gris et vert représentant des milliers de jeux et des millions de joueurs jouant sur la Xbox », indiquait Microsoft en juin.

Son prix sera de 649,99€, avec là encore une sortie le 15 octobre et les précommandes sur le Microsoft Store avant une arrivée chez les revendeurs.

Enfin, la Xbox Series S a le droit à un nouveau modèle dont le seul changement est le stockage doublé pour passer à 1 To. Le prix est de 349,99€. Et puisque l’histoire se répète : sortie le 15 octobre et précommandes sur le Microsoft Store avant une arrivée chez les revendeurs.