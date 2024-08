Le Congrès US s’alarme que Facebook affiche des publicités de drogues

C’est un nouveau front de critiques qui vient de s’ouvrir contre Meta : 19 membres du Congrès américain ont envoyé une missive directement à Zuckerberg (CEO de Meta) s’inquiétant de la présence de publicités vantant des drogues dures (ecstasy, cocaïne) sur Facebook et Instagram. « Meta semble avoir continué à se dérober à sa responsabilité sociale et à défier ses propres directives communautaires », écrivent les législateurs « Ce qui est particulièrement scandaleux dans ce cas, c’est que ces contenus n’ont pas été générés par des utilisateurs sur le dark web ou sur des pages privées de réseaux sociaux, mais qu’il s’agissait plutôt de publicités approuvées et monétisées par Meta. Nombre de ces annonces contenaient des références flagrantes à des drogues illégales dans leurs titres, descriptions, photos et noms de comptes annonceurs, et ont été facilement trouvées par les chercheurs et journalistes du Wall Street Journal et du Tech Transparency Project en utilisant la bibliothèque publicitaire de Meta. Cependant, elles semblent avoir échappé à la détection ou avoir été ignorées par les processus internes de Meta. »

Les accusations sont donc graves, et la lettre se termine par nune demande d’information sur les règles mises et mesures mises en place par Meta pour lutter contre l’affichage publicitaire promouvant des contenus illégaux. Les législateurs US souhaitent aussi savoir combien de fois ces publicités illégales ont été vues. La firme de Zuckerberg a jusqu’au 6 septembre pour fournir une réponse, et un porte parole de l’entreprise a déjà réagi en déclarant que Meta rejetait des centaines de milliers de ce type de publicités chaque année.