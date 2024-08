Susan Wojcicki, ex-patronne de YouTube et employée importante de Google, est décédée

Susan Wojcicki, pionnière des technologies et ancienne patronne de YouTube, qui a joué un rôle déterminant dans l’essor de Google, est décédée à 56 ans après avoir combattu un cancer du poumon, a annoncé son mari.

Décès de Susan Wojcicki à 56 ans

Susan Wojcicki, l’une des femmes les plus en vue de la Silicon Valley, a passé près de deux décennies à accompagner les mutations de Google, le moteur de recherche sur Internet lancé dans son garage, devenu un géant mondial de la technologie.

Chez YouTube, que Google a acquis en 2006, Susan Wojcicki a dirigé les opérations pendant près d’une décennie avant de se mettre en retrait l’année dernière pour se concentrer sur ses projets personnels, familiaux et liés à sa santé.

Son mari, Dennis Troper, a écrit sur Facebook qu’elle vivait avec un cancer du poumon depuis deux ans. « Ma femme bien-aimée depuis 26 ans et mère de nos cinq enfants nous a quittés aujourd’hui », a-t-il écrit. « Susan n’était pas seulement ma meilleure amie et ma partenaire dans la vie, mais aussi un brillant esprit, une mère aimante et une amie chère pour beaucoup. Son influence sur notre famille et le monde était incommensurable », a ajouté Dennis Troper.

Susan Wojcicki travaillait chez Intel lorsque ses amis Sergey Brin et Larry Page ont fondé Google dans le garage de sa maison de Menlo Park en Californie en 1998. Un an plus tard, elle a rejoint l’entreprise en tant que 16e employée et première directrice du marketing.

Chez Google, elle a joué un rôle dans la création du moteur de recherche d’images et a travaillé sur les acquisitions de YouTube et de la plateforme publicitaire DoubleClick.

« Il est difficile d’imaginer le monde sans elle », a écrit sur X (ex-Twitter) Sundar Pichai, patron de Google, témoignant de son admiration pour « une personne incroyable, un leader et une amie qui a eu un impact énorme sur le monde ».