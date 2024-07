On imagine à peine le nombre de tweets trollesques ou de publications moqueuses qu’IGN, Metro ou Engadget ne se seraient pas privés de publier si un tel epic fail s’était produit pour un jeu des Microsoft Studios (Xbox). La mise à jour 1.49 de Gran Turismo 7, censée pourtant apporter un gain de réalisme en terme de physique des véhicules, aboutit dans certains cas à des situations totalement absurdes et cocasses. Lors des courses avec des véhicules dotés de suspensions « extrêmes », les voitures se mettent en effet à rebondir sur le bitume comme des balles de ping-pong, et décollent même littéralement à la verticale ! Dans d’autres cas, les voitures se mettent à glisser sur la route comme si cette dernière était recouverte de verglas. Les mêmes bugs se produisent durant les scènes dynamiques « Scapes Movies » voire dans les garages GT Auto ! C’est en tout cas proprement hilarant.

Le studio est évidemment déjà au courant du problème et travaille sur un correctif : « Nous sommes maintenant conscients du problème suivant dans la mise à jour 1.49 publiée le 25 juillet : Simulation de la physique des voitures — Un comportement inattendu du véhicule se produit lorsqu’un réglage particulier de la voiture est configuré dans les paramètres de la voiture, » Hormis ce gros bug désopilant, la mise à jour apporte des sensations de conduite nettement plus précises et réalistes. Pour rappel, GT7 est une exclusivité de la console PlayStation 5.