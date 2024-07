Le Marsupilami : Philippe Lacheau tease son film, qui pourrait être la suite du Marsupilami de Chabat

Après Alain Chabat, c’est donc au tour de Philippe Lacheau de s’attaquer au personnage mythique créé par Franquin. Le réalisateur de Baby Sitting ou de Nicky Larson et le secret de Cupidon vient de teaser sur son compte Instagram le début du tournage du film Le Marsupilami, et si l’on en croit l’environnement visible sur les images, tout ce petit monde est dans un endroit assez similaire à l’imaginaire Palombie. Cette petite séquence, qui donne l’illusion que le Marsupilami lui-même tient la caméra, permet de voir quelques uns des membres du casting. Autour de Lacheau, on retrouvera Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti, Alban Ivanov, Corentin Guillot, Jean Reno ou bien encore Reem Kherici, sans oublier l’incontournable Jamel Debbouze. La présence de Debbouze dans le cast semble d’ailleurs indiquer que Le Marsupilami pourrait être une suite ou le second volet de l’adaptation de Chabat, sachant que l’humoriste porte des vêtements similaires à ceux qu’il arborait dans le premier film.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pathé Films (@pathefilms)

Les amateurs du marsupial le plus célèbre du monde devront s’armer de patience : Le Marsupilami sortira en salles le 4 février 2026.